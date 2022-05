Frosinone, l’Istituto Bragaglia tra i migliori d’Europa ecco il viaggio premio a Bruxelles

di Biagio Cacciola

L’Istituto Bragaglia di Frosinone aggiunge una chicca importante alla sua funzione di scuola aperta al territorio in funzione europea. Infatti con un team composto da studenti del 3 multimediale, guidati dalle professoresse Schimperna e Valentini, è risultato vincitore della seconda edizione del concorso patrocinato dalla Commissione Europea e da Indire. L’Europa che sogniamo. Il video bellissimo, dei ragazzi della terza D è titolato “l’Europa che sogniamo noi” fa parte dei cinque video di scuole superiori che verranno premiati il 9 maggio nella prestigiosa cornice di Palazzo vecchio a Firenze, nella giornata dedicata all’Europa, con tanto di viaggio a Bruxelles per le classi premiate. Un riconoscimento che vede l’istituto superiore Bragaglia, con la 3 d liceo artistico, ancora una volta sugli scudi come scuola strategica del sapere.