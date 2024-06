Frosinone, l’Istituto Angeloni saluta gli studenti con la sfilata Made in Italy

“Come ogni anno il nostro istituto di istruzione superiore Luigi Angeloni di Frosinone ha voluto salutare tutti gli studenti e le studentesse con una manifestazione che celebra l’anno scolastico che sta volgendo al termine, il tutto attraverso uno spettacolo che ha richiesto mesi e mesi di progettazione e produzione – hanno affermato gli organizzatori – Le ragazze ed i ragazzi del Made in Italy hanno voluto omaggiarvi con una capsule collection che ha come obiettivo non solo quello di stupirvi con outfit spettacolari e scenografici, ma soprattutto di lanciare un grido giovanile di speranza, auspicando che le cronache quotidiane cessino di riportare resoconti di conflitti e guerre. Ecco che prendendo in esame le varie culture dei paesi dove i diritti umani non sono ancora riconosciuti o adottati appieno, i nostri fashion desiner hanno immaginato un volo multiculturale, dove i passeggeri superano quei confini convenzionali tracciati dall’odio e dall’astio. Un gate dove le culture di tutto il mondo si incontrano e possono gioire insieme. Ed in quest’ottica di appartenenza e di fratellanza, anche gli studenti degli altri indirizzi si affiancheranno tra poco a quelli del Made in Italy, proprio per manifestare che stiamo volando tutti sotto un unico cielo. L’Italia è da sempre ritenuta la culla della moda per aver dato i natali a molti stimati stilisti e per la maestria manifatturiera. Il prodotto tessile italiano è da sempre sinonimo di prestigio, ricerca e cura del dettaglio, in una parola “qualità”. Per questo il nostro istituto è lieto di avere oggi con noi due rappresentanti locali del Made in Italy. Lascio dunque la parola all’imprenditrice Monica Macciomei, titolare dell’atelier Immagine sposa. Sostenibilità, esclusività, inclusività sono alcuni dei concetti che sono alla base delle creazioni di un brand italiano nato dalla visione istintiva e creativa del suo giovane fondatore. Siamo quindi lieti di poter aver con noi Francesco Arduini. Complimenti alla referente del Made in Italy prof.ssa Daniela Crocca e alle docenti del corso Scaccia M. lucia, Antonucci Carla, Passaretti Rosanna, Naruli Marta, Fraioli Ada, Vignola Francesco e Savo Cristina”.

Redazione Digital