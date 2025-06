Frosinone, l’Istituto Angeloni chiude l’anno scolastico ecco la manifestazione

Un viaggio attraverso cent’anni di storia sociale raccontato attraverso l’evoluzione dell’abbigliamento dall’indirizzo MODA (Made in Italy) : è questo il tema della manifestazione di fine anno scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Angeloni” di Frosinone. L’evento, presentato dalla professoressa Marta Naruli, si è aperto con l’Inno di Mameli eseguito dagli studenti dell’indirizzo Socio-sanitario coordinati dalla professoressa Brunella Bruni. La dirigente scolastica Cristina Boè ha ringraziato l’intera comunità scolastica per il lavoro di cooperazione svolto durante l’anno, esprimendo orgoglio per la scuola che dirige. Dopo un medley di canzoni di diversi decenni, la professoressa Nicoletta Trento ha quindi illustrato le attività di Educazione Civica dedicate all’evoluzione dei diritti umani negli ultimi cento anni, con particolare attenzione al rapporto tra progresso sociale e libertà di abbigliamento femminile. Di rilievo la partecipazione di Edoardo Picarazzi, rappresentante del brand tessile Tessitore, che si è detto entusiasta della presenza sul territorio di una scuola specializzata nella moda per valorizzare il Made in Italy. Un ringraziamento particolare a Monica Macciomei di “Immagine sposa” per aver presenziato all’evento. Il momento culminante è stata la sfilata dell’indirizzo MODA con la capsule collection “FASHION TIMELINE: la moda nel tempo”. Circa trenta capi sartoriali progettati e realizzati nel laboratorio dell’Istituto, ispirati all’abbigliamento dal 1920 ad oggi, hanno raccontato l’evoluzione del costume italiano. Dalle frange anni ’20, le gonne a ruota dei ’60, lo stile punk anni ’80, alle tendenze attuali. Grande plauso alla referente dell’indirizzo moda, professoressa Daniela Crocca, che con professionalità ed entusiasmo ha guidato per tutto l’anno scolastico il team dell’indirizzo, affiancata dalle docenti Rosanna Passaretti, Carla Antonucci, Guglielmina Masocco, Marta Naruli, Cristina Savo e Maria Lucia Scaccia per la realizzazione di questo evento. La manifestazione si è conclusa con i commoventi discorsi dei coordinatori alle classi quinte che si apprestano alla maturità, confermando il ruolo centrale dell’istruzione tecnica nella formazione di cittadini consapevoli e competenti.

Redazione Digital