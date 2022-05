Frosinone, lista Lega competitiva Ciacciarelli ringrazia tutti i candidati

“La Lega si presenta alle elezioni comunali di Frosinone con una lista di donne e uomini altamente competitiva e di spessore, in grado di fornire un contributo determinante per portare alla guida della città il candidato sindaco del centro destra Riccardo Mastrangeli, in coerenza ed in continuità con l’ottima amministrazione svolta in questi 10 anni dal sindaco Ottaviani, che ha consentito al capoluogo una importante e significativa crescita, sia in termini infrastrutturali, che sociali e culturali – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – A tutti i candidati della Lega, che saranno impegnati nella campagna elettorale, va rivolto un caloroso ringraziamento, sia per aver sposato il progetto politico amministrativo del Partito, sia per l’importante contributo di idee e di consenso che forniranno all’intera coalizione”.

“La lista è composta da tutte individualità, di competenza, esperienza, capacità che insieme costituiscono una squadra vincente e che alla fine risulterà certamente performante ed in grado di intercettare i bisogni ed i desiderata dei cittadini per l’ulteriore sviluppo del capoluogo – ha aggiunto Ciacciarelli – Un ringraziamento particolare va rivolto al capogruppo uscente della Lega il Dr. Danilo Magliocchetti il quale assume il nuovo ruolo di coordinatore della Lista, mettendo a disposizione di tutti i candidati l’importante e pluridecennale esperienza amministrativa maturata in consiglio comunale a Frosinone”.

Redazione Digital