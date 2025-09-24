Frosinone, lion fight night in piazza Turriziani ecco tutto il programma

Il prossimo 27 settembre alle 20, Piazza Norberto Turriziani si trasformerà in un’arena a cielo aperto per ospitare la “Lion Fight Night”, il galà dedicato agli sport da combattimento e ai giovani atleti di Muay Thai organizzato da Maluma con il patrocinio del Comune di Frosinone (assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia; assessorato al centro storico di Rossella Testa; consigliere delegato allo sport Franco Carfagna). Un evento ideato per dare spazio e visibilità ai ragazzi che da anni si allenano con costanza e sacrificio. Alcuni di loro arrivano da traguardi di prestigio conquistati a Bangkok lo scorso maggio, altri sono pronti a fare un passo avanti dopo una stagione agonistica ricca di soddisfazioni.

Non solo sport: la serata offrirà anche momenti di spettacolo, con esibizioni folkloristiche thailandesi come la celebre danza “Wai Khru Ram Muay”, il suggestivo concerto di apertura con i tamburi da guerra thailandesi e la partecipazione del musicista Tobia Bianchini, neolaureato del conservatorio “Refice” con una tesi video-documentario sulla Muay Thai. “La Lion Fight Night – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – costituirà un’occasione importante per la città e per i nostri giovani. Non è soltanto sport, ma anche socialità e scoperta di altre culture. Frosinone conferma così la sua vocazione ad essere punto di riferimento per eventi che uniscono e valorizzano i talenti locali, a 360 gradi”. “La cornice di Piazza Turriziani – ha aggiunto il vicesindaco Scaccia – sarà protagonista di una serata che unirà competizione e spettacolo, rispettando lo spirito di condivisione che caratterizza le nostre piazze. Un evento che mostrerà come lo spazio urbano possa essere valorizzato grazie a manifestazioni di qualità”. “Portare un evento di respiro internazionale nel cuore della città – ha aggiunto l’assessore Testa – significa consolidare vitalità e partecipazione. Vivere il centro storico significa anche promuovere eventi come questo negli spazi urbani, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità”. “Questi atleti – ha aggiunto il consigliere Carfagna – rappresentano disciplina, passione e spirito di sacrificio. L’amministrazione vuole sostenerli, offrendo loro palcoscenici all’altezza del loro impegno. Lo sport è crescita, è comunità, ed eventi come questo lo dimostrano con forza”.

