Frosinone, libri di testo gratuiti ecco come presentare la domanda

L’assessorato Pubblica Istruzione coordinato da Mario Grieco informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate all’ottenimento del contributo regionale per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, dei sussidi didattici digitali o notebook destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali o paritarie, per l’anno scolastico 2026/2027. L’iniziativa è rivolta alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla Regione Lazio nell’ambito degli interventi a sostegno del diritto allo studio. Possono presentare domanda il genitore, chi esercita la responsabilità genitoriale oppure lo studente maggiorenne, purché residente nel Comune di Frosinone, con un’attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità non superiore a 15.493,71 euro, e iscritto, per l’anno scolastico 2026/2027, a un istituto secondario di primo o secondo grado, statale o paritario. Il modulo di richiesta è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Frosinone, presso le segreterie degli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado e presso l’Ufficio Pubblica Istruzione (0775/2656679 – 0775/2656261) o richiedendone copia ai seguenti indirizzi mail: ida.belli@comune.frosinone.it o alessandro.petricca@comune.frosinone.it. Alla domanda dovranno essere allegati l’attestazione ISEE in corso di validità, la copia di un documento di identità del richiedente e la documentazione fiscale relativa alle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo, dei sussidi didattici digitali o dei notebook. Saranno ritenute valide esclusivamente le fatture elettroniche, comprese quelle relative agli acquisti effettuati online; non saranno invece ammessi gli scontrini fiscali. Le fatture potranno essere prodotte anche successivamente alla presentazione della domanda, entro il termine che sarà successivamente comunicato dal Comune prima della liquidazione dei contributi. Le istanze dovranno essere presentate a mano o tramite raccomandata A/R all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Frosinone, in Piazza VI Dicembre, oppure inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it, entro e non oltre le ore 13 del 23 settembre 2026.

Redazione Digital