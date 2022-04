Frosinone, l’ex sindaco Marini sostiene Domenico Marzi ecco la lista

Michele Marini

“Nella giornata di oggi, la Lista Marini ha ufficializzato il proprio sostegno alla candidatura a sindaco dell’avvocato Domenico Marzi – ha affermato Michele Marini – Riteniamo che il progetto politico della lista Marini risulterà determinante per la vittoria dell’ampia coalizione che in questi giorni sta efficacemente allestendo in maniera paziente e certosina l’avvocato Marzi. Un progetto, quello della lista Marini, di chiara connotazione civica nato in stretta collaborazione con il presidente della Provincia Antonio Pompeo al quale la lista tutta rivolge un sentito ringraziamento per l’autorevole azione politica intrapresa a sostegno dell’alleanza appena raggiunta. Come lista lavoreremo, con Marzi e gli alleati, ad una nuova Frosinone che deve tornare ad essere bella, pulita, accessibile, sostenibile e percorribile. Un nuovo modo di lavorare per la Città”.

Domenico Marzi

“La lista civica di Michele Marini a sostegno della mia candidatura è un fattore davvero importante per gli obiettivi di rilancio della città che ci siamo prefissati – ha aggiunto Domenico Marzi – In questi giorni con Michele ci siamo confrontati sui programmi, sulle idee, sui progetti per un capoluogo di nuovo attrattivo, inclusivo, con una visione per il futuro. Spiegheremo ai cittadini le nostre proposte e li renderemo protagonisti di una stagione nuova, per metterci alle spalle anni di inefficienze. Approfitto per ringraziare tutti, con estrema gratitudine, per l’affetto caloroso ed il grande supporto in questa prima fase di campagna elettorale. Frosinone tornerà protagonista con il nostro governo. Lo dico forte e chiaro”.

Mauro Buschini

“L’adesione di Michele Marini e della sua lista alla grande coalizione che sostiene la candidatura a Sindaco di Domenico Marzi è una notizia molto positiva, che rafforza ancora di più la candidatura di Memmo – ha concluso il consigliere regionale Mauro Buschini – Siamo in campo con il massimo delle forze schierate, con una idea della città forte e con programmi molto chiari, che in queste ore iniziano ad esplicitarsi. Un grazie a Luca Fantini, Francesco De Angelis e tutto il gruppo dirigente che su questa ipotesi ha lavorato a lungo e con determinazione”.

Redazione Frosinone