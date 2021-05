Frosinone, Lega di Salvini apre tesseramento in via Aldo Moro boom di adesioni. Numerosi cittadini hanno voluto iscriversi al partito di Salvini che in Ciociaria conta sindaci, consiglieri comunali e provinciali. In particolare a Frosinone, il sindaco Nicola Ottaviani ha promosso la nuova campagna adesioni a sostegno della Lega.

Redazione Frosinone