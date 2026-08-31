Frosinone, le scuole si rifanno il look “Massima sicurezza per studenti e famiglie”

Gli interventi riguardano l’adeguamento degli edifici alle più recenti disposizioni in materia di prevenzione incendi e prevedono opere sugli impianti, sulle vie di esodo, sui sistemi di sicurezza e sulle dotazioni necessarie a incrementare ulteriormente il livello di protezione degli edifici scolastici.

Una particolare attenzione è stata dedicata anche alla programmazione dei cantieri. La parte più consistente delle lavorazioni è stata infatti concentrata nel mese di agosto, approfittando della sospensione delle attività didattiche, con l’obiettivo di limitare al massimo le interferenze con studenti, famiglie e personale scolastico e consentire la ripresa del nuovo anno nelle migliori condizioni possibili.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia che, negli ultimi anni, ha visto il Comune impegnato su diversi fronti dell’edilizia scolastica: efficientamento energetico, miglioramento sismico, manutenzione straordinaria, riqualificazione degli spazi didattici, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento degli impianti tecnologici e incremento della sicurezza.

Risorse che l’Amministrazione comunale ha saputo intercettare e programmare, trasformandole in interventi concreti destinati alle scuole e alle nuove generazioni.

“Quando parliamo di una scuola – ha affermato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – non stiamo parlando semplicemente di muri, aule, impianti o edifici comunali. Stiamo parlando del luogo al quale, ogni mattina, migliaia di mamme e papà affidano ciò che hanno di più prezioso: i propri figli. E credo che un genitore, dopo aver salutato suo figlio davanti al cancello, debba poter andare al lavoro con la serenità di sapere che quel bambino si trova in un ambiente sicuro, moderno e adeguato. È questa la responsabilità che sentiamo come Amministrazione. Abbiamo lavorato per intercettare queste risorse e oggi quelle risorse diventano cantieri, impianti, sicurezza e opere concrete. Cinque scuole contemporaneamente interessate da interventi di adeguamento antincendio rappresentano un altro passo del grande lavoro che stiamo portando avanti sul patrimonio scolastico della città. Non ci siamo limitati alla manutenzione ordinaria: abbiamo scelto di programmare e investire sul futuro. Ogni euro che riusciamo a destinare a una scuola è un investimento sulle nuove generazioni. Da padre e da nonno, prima ancora che da Sindaco, so bene quale sia il valore della serenità di una famiglia quando affida un bambino alla scuola. La sicurezza dei nostri ragazzi viene prima di tutto. Per questo continueremo, scuola dopo scuola e cantiere dopo cantiere, a rendere il patrimonio scolastico di Frosinone sempre più sicuro, efficiente e accogliente. Perché è nelle nostre scuole che ogni giorno comincia a prendere forma la Frosinone di domani”. Sulla programmazione tecnica degli interventi interviene l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Retrosi.

“Dietro questi cantieri c’è un grande lavoro di programmazione – ha aggiunto Retrosi – perché intervenire su edifici scolastici significa avere una responsabilità ulteriore: eseguire le opere rispettando tempi e standard di sicurezza e, nello stesso tempo, tutelare le esigenze dei ragazzi, delle famiglie, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico. Per questo abbiamo programmato le lavorazioni più importanti durante la pausa estiva, così da ridurre al minimo i disagi e arrivare all’inizio del nuovo anno scolastico con strutture ancora più sicure ed efficienti. Vedere oggi i cantieri aperti significa vedere trasformata in realtà una programmazione costruita nel tempo. Le risorse vanno cercate, intercettate, progettate e poi tradotte in opere. Ed è quello che questa Amministrazione sta facendo. La soddisfazione più grande sarà sapere che dietro ogni intervento realizzato c’è una scuola più sicura e, soprattutto, una famiglia un po’ più serena”.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale resta quello di costruire un patrimonio scolastico sempre più moderno, sostenibile, accessibile e sicuro.

Perché prendersi cura delle scuole significa prendersi cura dei bambini. E prendersi cura dei bambini significa costruire, concretamente, il futuro di Frosinone.

Una scuola più sicura non è soltanto un edificio più moderno ed efficiente. È un luogo nel quale una famiglia può affidare ogni mattina ciò che ha di più prezioso: i propri figli. È con questo obiettivo che l’Amministrazione comunale di Frosinone prosegue il proprio programma di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico cittadino, con l’avvio degli interventi di adeguamento antincendio in cinque importanti plessi della città.I lavori interessano la scuola Aldo Moro di via Mastruccia, la scuola Dante Alighieri di via Fosse Ardeatine, la scuola Maiuri di viale Tevere, il plesso Ricciotti di via Fosse Ardeatine e l’edificio scolastico Campo Coni di via Grappelli.