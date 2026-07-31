Frosinone, l’assessore Sulli lascia ecco le dimissioni

L’assessore alla Polizia Locale Massimo Sulli ha rassegnato le dimissioni. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha espresso il proprio ringraziamento per l’impegno profuso e per il lavoro svolto nel corso del suo incarico, sottolineando il prezioso contributo offerto all’azione amministrativa. «Ringrazio Massimo Sulli per la collaborazione, la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati – ha affermato il sindaco Mastrangeli –. Ha svolto il proprio ruolo con profondo spirito di servizio e grande attaccamento alla città, mettendo sempre a disposizione della comunità competenza, impegno e dedizione».

Redazione Digital