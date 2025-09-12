Frosinone, l’archeologo Zahi Hawass presenta il suo libro “L’uomo con il cappello”
Il prossimo 13 settembre, alle 12, presso la sede comunale di Palazzo Munari (via Plebiscito, 1, Frosinone), Zahi Hawass incontrerà i media in vista della presentazione del libro “L’uomo con il cappello”, che si terrà nella medesima giornata. Il più famoso archeologo egiziano, una figura che ha segnato la storia della divulgazione e della ricerca sull’Antico Egitto, presenterà infatti la sua autobiografia il prossimo 13 settembre alle 18.30 presso l’auditorium Paris del Conservatorio Refice.
Redazione Frosinone