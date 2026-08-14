Frosinone, ladri di biciclette Bonnie e Clyde fermati dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Frosinone hanno deferito in stato di libertà due coniugi di Alatri, di 32 e 34 anni, gravemente indiziati del reato di ricettazione. L’intervento è scattato durante la notte a seguito di una segnalazione giunta in tempo reale alla Centrale Operativa di Frosinone, il reparto dell’Arma che riceve le chiamate di emergenza e coordina gli interventi delle pattuglie sul territorio. La vittima di un furto ha infatti riferito di aver appena riconosciuto per strada la propria bicicletta elettrica, sottratta lo scorso 21 luglio 2026 e già oggetto di regolare denuncia. Senza mai perdere di vista i sospettati, il cittadino li ha seguiti a distanza, mantenendosi in costante contatto telefonico con i militari dell’Arma per fornire indicazioni precise sui loro spostamenti.. Grazie a questa preziosa e tempestiva collaborazione, l’equipaggio della Stazione di Frosinone è riuscito a intercettare e bloccare prontamente i due soggetti mentre viaggiavano a bordo del mezzo rubato. Al termine dei necessari accertamenti, la bicicletta elettrica è stata sottoposta a sequestro per la successiva restituzione al legittimo proprietario. L’episodio evidenzia ancora una volta la fondamentale importanza della sinergia e della pronta collaborazione tra i cittadini e le Forze dell’Ordine, rivelatasi decisiva per il rapido ripristino della legalità e per la tutela del patrimonio privato.

Redazione Digital