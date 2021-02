L’amministrazione Ottaviani sta proseguendo nell’attuazione del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti i plessi scolastici del territorio. Attualmente gli operai sono al lavoro presso la scuola primaria “De Matthaeis”. Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’adeguamento e della riqualificazione dell’ingresso principale (che, a causa della invasività delle radici degli alberi presenti, presentava percorsi disconnessi), i tecnici hanno posato una nuova pavimentazione colorata, che ha preso il posto del vecchio manto in asfalto, mentre sono in esecuzione i lavori di realizzazione di un campo da pallacanestro, in cemento colorato, sempre a servizio dell’istituto.

Redazione Frosinone