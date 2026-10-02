Frosinone, la Provincia sostiene BRT e interscambio via Tiburtina

La Provincia di Frosinone condivide l’iniziativa del Comune di Frosinone: un’area organizzata per collegare Cotral, trasporto urbano e BRT, a beneficio di studenti, lavoratori e pendolari. L’Ente di Piazza Gramsci esprime il proprio sostegno alla realizzazione del nodo di interscambio di via Tiburtina, promosso dall’amministrazione comunale nell’ambito della riorganizzazione della mobilità cittadina.

L’intervento rappresenta una scelta intelligente e lungimirante, che risponde a esigenze concrete: migliorare i collegamenti tra il capoluogo e i comuni della provincia, rendere più sicure le operazioni di salita e discesa dei passeggeri e mettere ordine nella circolazione lungo via Tiburtina, con benefici anche sul piano ambientale.

Un aspetto particolarmente importante riguarda gli utenti del servizio Cotral. Finora la discesa di studenti, lavoratori e pendolari direttamente lungo via Tiburtina ha comportato interferenze con il traffico e criticità per la sicurezza. La realizzazione di un’area attrezzata consentirà di organizzare queste operazioni in uno spazio dedicato, offrendo maggiori condizioni di protezione alle persone.

«La sicurezza degli studenti e di tutti coloro che utilizzano il trasporto pubblico è una priorità per ogni amministrazione pubblica e, dunque, anche per la Provincia di Frosinone – hanno affermato il presidente, Luca Di Stefano e il consigliere provinciale delegato all’Edilizia Scolastica, Andrea Velardo – Il nodo di via Tiburtina risponde concretamente a questa esigenza, permettendo di organizzare la salita e la discesa dai mezzi in un’area dedicata e riducendo le interferenze con la circolazione stradale. È un miglioramento che riguarda la quotidianità di tante famiglie e che merita pieno sostegno istituzionale».

La Provincia riconosce anche il beneficio ambientale dell’intervento. Trasferire le operazioni di fermata degli autobus Cotral dalla carreggiata a uno spazio organizzato consentirà di eliminare la causa delle lunghe code di automobili che oggi si formano dietro ai mezzi durante la salita e la discesa dei passeggeri.

«Mettere ordine su via Tiburtina significa anche intervenire su quelle situazioni nelle quali le automobili rimangono incolonnate dietro agli autobus Cotral in fermata – hanno aggiunto –. Organizzare queste attività all’interno del nodo di interscambio permette di liberare la carreggiata e rendere più scorrevole il traffico. Sicurezza e tutela dell’ambiente trovano così una risposta nello stesso intervento, con vantaggi per chi viaggia e per chi vive nel quartiere». La collocazione nel quadrante di De Matthaeis assume inoltre un valore strategico per la presenza di numerosi plessi scolastici nella zona e nelle aree circostanti. Il nuovo nodo potrà agevolare gli spostamenti degli studenti, del personale scolastico e di quanti raggiungono Frosinone ogni giorno per motivi di studio e di lavoro. L’infrastruttura consentirà di raccordare il trasporto extraurbano Cotral con il trasporto pubblico locale e con il BRT, offrendo ai passeggeri la possibilità di proseguire verso le diverse zone della città e la stazione ferroviaria. Frosinone accoglie quotidianamente cittadini provenienti da molti comuni del territorio. Migliorare l’accessibilità del capoluogo significa rendere un servizio all’intero territorio provinciale. Condividiamo questa iniziativa perché integra i diversi sistemi di trasporto in un punto strategico e risponde alle esigenze di studenti, lavoratori e pendolari».

Redazione Digital