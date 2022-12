Frosinone, “La nostra bella terra” fa il pieno 50 associazioni e guide turistiche

Oltre 50 associazioni del territorio, numerosi responsabili dei progetti di sviluppo del turismo messi in campo per la provincia di Frosinone con misure regionali, guide locali, stakeholder, cittadini amanti delle nostre bellezze: una sala gremita, dunque, in occasione dell’iniziativa ‘La nostra bella terra’ del consigliere regionale del Lazio, Sara Battisti. “La presenza di tantissime associazioni che svolgono quotidianamente un lavoro straordinario per la valorizzazione del nostro territorio, è un motivo di grande soddisfazione perché i risultati raggiunti in questo quinquennio sono stati possibile grazie ad una sinergia davvero proficua. Abbiamo fatto rete e i risultati sono visibili – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Del resto, nel 2018, il primo punto del mio programma aveva esattamente questa finalità: crescita e sviluppo del patrimonio storico, culturale, ambientale ed enogastronomico attraverso la collaborazione con terzo settore, enti, amministrazioni, associazioni e privati. I numeri dimostrano che abbiamo avuto ragione: i dati sui flussi turistici palesano come la Provincia di Frosinone abbia iniziato ad essere scelta con sempre maggiore frequenza come meta del turismo cosiddetto ‘esperenziale’. Chi viene a visitare le nostre bellezze ha finalmente piena consapevolezza delle straordinarie potenzialità di questo territorio. È un lavoro che vogliamo proseguire impegnandoci al fianco di chi vuol far crescere ancora queste fantastiche realtà”.

Redazione Digital