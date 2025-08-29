Frosinone, la Monti Lepini si rifà il look nuovi lavori fino al casello autostradale

Sbloccati dall’amministrazione Mastrangeli i lavori sul secondo tratto della Monti Lepini, dalla rotatoria di via Fabi fino al casello autostradale. L’amministrazione comunale, mediante delibera di giunta e a seguito di diverse riunioni effettuate con gli enti coinvolti, ha approvato l’intesa istituzionale tra Comune di Frosinone, Anas e Regione Lazio per il completamento dei lavori di adeguamento inerenti alle strade statali 155 e 156 tratto urbano, finanziati 20 anni fa, oggetto di lunghi contenziosi e da tempo in attesa di completamento.

“Con la firma dell’intesa istituzionale tra Comune, Anas e Regione Lazio, si sbloccano finalmente i lavori sul secondo tratto della Monti Lepini. Si tratta di un risultato che la città attendeva da vent’anni e che rappresenta un passo fondamentale per la viabilità e la sicurezza dei cittadini – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Dopo il completamento del primo tratto con l’amministrazione Ottaviani, abbiamo lavorato con determinazione per non perdere il finanziamento regionale, per garantire la prosecuzione dell’opera e per dare risposte concrete al territorio. L’impegno congiunto delle istituzioni ha permesso di superare contenziosi e ostacoli che duravano da troppo tempo. Un ringraziamento particolare va rivolto al presidente Rocca e all’assessore Pasquale Ciacciarelli per l’attenzione mostrata, ancora una volta, nei confronti del nostro territorio”.

“Il lavoro svolto in questi mesi, fatto di incontri tecnici e amministrativi, con il supporto fondamentale e puntuale del personale degli uffici, ci ha consentito di arrivare a un risultato concreto: la definizione dell’intesa che disciplina non solo il completamento delle opere ma anche la loro gestione futura – ha aggiunto l’assessore Angelo Retrosi – L’amministrazione comunale ha lavorato, in questi mesi, per conservare il finanziamento concesso dalla Regione Lazio. Il comune ha quindi affidato l’incarico per la redazione del progetto di completamento dell’opera. A seguito dell’intensa attività amministrativa e delle varie riunioni tenutesi tra Regione e Comune, è stato stabilito di giungere una collaborazione tra enti, includendo Anas SpA, che sta già operando per l’adeguamento e la riqualificazione della Monti Lepini nel tratto Latina-Frosinone. Le opere previste sono strategiche per la mobilità urbana ed extraurbana. Grazie alla collaborazione con Regione e Anas, dunque, il Comune di Frosinone mantiene fede all’impegno di consegnare ai cittadini infrastrutture moderne, sicure ed efficienti, valorizzando il ruolo del capoluogo come snodo centrale dei collegamenti della provincia. Vorrei – ha concluso – sottolineare il lavoro svolto e la soddisfazione per aver raggiunto un accordo che rappresenta sicuramente un plus per la mobilità”.

Con la sottoscrizione dell’intesa istituzionale, il Comune di Frosinone si impegna, tra le altre cose, a trasferire ad Anas il progetto esecutivo dell’intervento; a provvedere all’eventuale adozione della variante allo strumento urbanistico generale; a ricevere in consegna l’opera da Anas al termine dei lavori.

L’Anas si impegna, tra l’altro, ad eseguire l’eventuale aggiornamento del progetto messo a disposizione dal Comune di Frosinone che ad oggi prevede: riqualificazione e messa in sicurezza dello svincolo autostradale mediante realizzazione di una rotatoria; messa in sicurezza dell’intersezione a raso tra la SS 156 e Via Albinoni; messa in sicurezza dell’intersezione a raso tra la SS 156 e Via Valle Fioretta mediante realizzazione di una rotatoria; messa in sicurezza dell’intersezione a raso tra la SS 156 e Via Mascagni mediante adeguata canalizzazione/gestione dei flussi di traffico; bretella di collegamento tra la SS 214 e SS 155 per Fiuggi e relativo adeguamento del nodo Madonna della Neve; passerella di scavalco della linea ferroviaria, e a riconsegnare l’opera al Comune di Frosinone al termine dei lavori. Inoltre, Anas, non appena disporrà di ulteriori finanziamenti, si impegna a realizzare le seguenti opere: bretella di collegamento tra la SS 156 e via Selvotta (adiacente area Permaflex) e rotatoria in prossimità dell’intersezione tra la SS 156 e la suddetta bretella; messa in sicurezza dell’intersezione a raso tra la SS 156 e Via Mascagni (rotatoria); marciapiedi tra il nodo di Via Fabi fino allo svincolo autostradale; completamento del marciapiede nel tratto urbano di Viale Fiuggi compreso tra l’intersezione della SS 156 con la SS 6 e il nodo tra Via Livio De Carolis, Via Tiburtina, Via Madonna della neve; passerella di scavalco del fiume Rio; rotatoria per la messa in sicurezza dell’intersezione a raso tra la SS 214 per Casamari e Via Maria. Infine, con la sottoscrizione della convenzione, la Regione Lazio si impegna a confermare il complessivo finanziamento relativo all’intervento in argomento per l’importo totale di € 15.493.706,13, di cui € 5.950.617,84, già eseguiti e rendicontati. Quest’ultima somma, totalmente anticipata dal Comune di Frosinone, verrà rimborsata nell’ambito del finanziamento. La Regione si impegna a mettere a disposizione di Anas l’importo stimato per la realizzazione dell’intervento pari a € 9.543.089,13. La gestione e la relativa manutenzione del tratto viario saranno a carico del Comune di Frosinone.

Redazione Frosinone