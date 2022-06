Frosinone, la lista di Ottaviani al primo posto più voti di tutti i partiti e delle altre liste

“La lista Ottaviani – prima Frosinone, nel corso della tornata elettorale del 12 giugno, ha totalizzato 4.060 voti per i candidati a sostegno di Riccardo Mastrangeli sindaco, attestandosi, così, come prima lista in assoluto per numero di preferenze ottenute.

La lista civica, relativamente ai voti di simbolo, ha conseguito, anche, l’11,8% del consenso dell’elettorato, ponendosi come architrave di continuità, insieme alle altre liste civiche e di partito della coalizione, tra l’attuale amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Nicola Ottaviani e quella del prossimo sindaco, Riccardo Mastrangeli”. Lo comunica Lista Ottaviani.

Redazione Digital