Frosinone, la lista di Francesco De Angelis fa il pieno è la prima in Provincia

“È stata una grandissima vittoria – ha affermato Francesco De Angelis, presidente PD Lazio – Direi un successo straordinario! Cinque consiglieri eletti e oltre il 35 per cento dei consensi ottenuto.

Ancora una volta un grandissimo risultato in queste elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale! Siamo la prima lista con oltre dieci punti percentuali in più sulla seconda e con un Partito Democratico alla guida di un progetto concreto ed utile al territorio.

Abbiamo gettato delle solide basi per la costruzione del nuovo campo largo del centrosinistra in provincia di Frosinone, che è già maggioranza in consiglio e che può contrastare il centrodestra su questo territorio. Benissimo, in questa direzione, anche l’affermazione della lista di Luigi Vacana.

Quello del 22 dicembre è un voto che rafforza e consolida la maggioranza che esattamente un anno fa ci portò ad eleggere Luca Di Stefano alla presidenza della Provincia.

Ora proseguiamo nel nostro lavoro per offrire risposte concrete per il territorio.

Il mio ringraziamento va a tutti! Grazie ai sindaci, ai consiglieri e ai candidati che si sono spesi in queste elezioni e buon lavoro a tutti gli eletti. Grazie anche a tutte le forze politiche e civiche che hanno dato vita insieme a noi a questo straordinario progetto vincente.

In consiglio sono stati confermati Alessandro Mosticone, Enrico Pittiglio Antonella Di Pucchio e Gino Ranaldi, e poi c’è l’ingresso di Luigi Vittori. Ottimo anche il risultato di Adamo Pantano .

Un bel segnale e un lavoro importante da portare avanti anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”.

Redazione Digital