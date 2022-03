Frosinone, la Lega di Salvini incontra i cittadini “Voce al Territorio”

“Il prossimo 18 marzo alle 17 presso l’Hotel Memmina di Frosinone inizierà il ciclo di eventi, “Voce al Territorio” – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – L’occasione è gradita per ascoltare voce per voce, idee, progetti, criticità, potenzialità relative al territorio. A ragion del vero, il nostro partito non ha mai smesso, neanche nel periodo drammatico dell’emergenza covid di ascoltare il popolo, le istanze delle città, e di questa provincia. Pertanto questo è un momento d’incontro per ripartire proprio dagli attori protagonisti del territorio, da chi lo vive, e dai suoi rappresentanti locali, provinciali e regionali. Sarà presente tutto l’entourage regionale della Lega, guidato dal coordinatore regionale on. Claudio Durigon, il sottosegretario all’Economia on. Federico Freni, con il quale discuteremo soprattutto di PNRR e risultati raggiunti e da raggiungere per la città di Frosinone e tutta la provincia, i consiglieri regionali, provinciali, deputati, senatori, e gli amministratori locali, tutti insieme per un Lazio più forte e competitivo”.

Redazione Digital