Frosinone, la Lega boccia l’Egato “Ente da cancellare primo atto approvato”

“Oggi abbiamo approvato in giunta il primo atto del procedimento di dismissione degli Egato – ha affermato l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli – Dalle parole ai fatti cittadini non dovranno pagare ulteriori costi sulla tassa dei rifiuti. Dopo la nota dello scorso 19 maggio con cui si comunicava all’Ente di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale di Frosinone, oltre che alla Provincia di Frosinone ed ai sindaci dei comuni della Provincia, l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della deliberazione della giunta regionale avente per oggetto ‘Criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei comuni all’interno dell’ente di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso’ vista la sua difformità rispetto le norme vigenti, essendo stato infatti erroneamente riportato il peso ponderato riferito all’Unione dei Comuni e non al singolo comune, tanto che la sommatoria delle quote di rappresentanza non risulta pari a cento e non essendo stata data motivazione delle quote di rappresentanza attribuite, oggi siamo finalmente giunti ad approvare l’atto di annullamento, ritenendo che le deduzioni presentate dall’Egaf non abbiano fondamento giuridico e quindi non possano essere accolte. Il nuovo governo regionale sta dimostrando, procedendo verso la dismissione degli Egato, la capacità amministrativa ed il coraggio politico di mantenere gli impegni presi per un definitivo cambio di rotta, questo primo atto costituisce per me una soddisfazione particolare avendo fin dall’inizio combattuto contro quella che ho sempre ritenuto costituisse l’ultimo tentativo della giunta di anteporre all’interesse della regione la permanenza del proprio apparato. Ringrazio il presidente Francesco Rocca e l’assessore regionale con delega al Ciclo dei Rifiuti Fabrizio Ghera per aver portato avanti con determinazione tale azione del governo regionale”.

Redazione Digital