Frosinone, la cultura della legalità dovere e bisogno del territorio

Il prossimo 11 maggio, alle 9.30, si terrà a Frosinone, presso la Sala Convegni Cassa Edile, in via Tiburtina 14, il convegno “ La Cultura della Legalità”, organizzato dal dott. Giovambattista Martino Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente e dalla dott.ssa Annarita Alviani Convivium Perenne. L’iniziativa, rivolta agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore della Città di Frosinone ed alla cittadinanza , si pregera’ di riflessioni sul pensiero e sull’eredità morale di Giovanni Falcone, grazie all’intervento del Magistrato Catello Maresca.

L’autore Catello Maresca presenterà la genesi del suo volume e il messaggio che ne attraversa le pagine: la figura di Falcone come magistrato innovatore e come uomo capace di coniugare ragione, coraggio e senso del dovere in una visione moderna e lucida dello Stato e della legalità.

Magistrato napoletano, il dr. Maresca ha ricoperto dal 2007 al 2028 il ruolo di sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, occupandosi delle principali inchieste contro la mafia dei Casalesi, contribuendo in modo determinante alla decapitazione dei vertici della cosca e al sequestro di ingenti patrimoni criminali.

Si ringraziano per la loro immediata adesione e per il prezioso contributo: – il Questore di Frosinone, dott. Stanislao Caruso – la Magistrata M.O.T., dott.ssa Clelia Di Jeso – il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone, dott. Vitantonio Masi – la Responsabile Scientifica dell’Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente di Frosinone, dott.ssa Teresa Petricca, il giornalista Stefano Di Scanno ed il Presidente dell’Associazione Provinciale Fare Verde, Marco Belli.

Si esprime infine un sentito ringraziamento all’avv. Pasquale Cirillo per l’impegno profuso nella realizzazione del convegno.

Redazione Digital