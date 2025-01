Frosinone, Jazz Christmas Melodies ecco tutto il programma

Sale l’attesa per “Jazz Christmas Melodies”, il concerto in programma lunedì 6 gennaio alle 18.45 presso la chiesa della Sacra Famiglia che vedrà protagonista la “Refice jazz big band”diretta da Paolo Tombolesi. Lo spettacolo dell’Epifania chiuderà così “Frosinone Città in Festa”, il ricco calendario di eventi stilato dall’amministrazione Mastrangeli in occasione delle festività natalizie.

La scaletta della serata comprenderà musiche e arrangiamenti di Count Basie, George Gershwin, Cole Porter, Leonard Cohen, Franz Gruber, Fred Coots, Hugh Martin, Irving Berlin, Robert Wells, Moore, Cristiano Celli, Lorenzo Cellupica, Filiberto Palermini, creando un’atmosfera unica e coinvolgente, con un repertorio che mira volutamente a una modernità senza rinnegare la tradizione.

Voci soliste: Sara Laura Lo Scalzo e Laura Sangermano.

Inoltre la big band si avvarrà, in questa speciale occasione, della preziosa collaborazione dei docenti Alessandro Presta alla tromba e di Paolo Tombolesi alla direzione nonché della esperienza consolidata di due ospiti esterni: Mattia Collacchi e Rosario Liberti ai tromboni.

Questa la formazione che andrà in scena: Alessandro Presta, Matteo Iafrati, Davide Borruso, Leonardo Giordano (trombe); Mattia Collacchi, Elsa Cascarino, Andrea Serino, Rosario Liberti (tromboni); Cristiano Celli, Natalia Stracqualursi, Valerio Sevri, Mario Biondi, Vittorio Bruni (sassofoni); Lorenzo Cellupica (pianoforte); Pasquale Culiersi, Giorgio Quaglieri (chitarra); Mario Capparelli (basso elettrico); David Le Pera (batteria).

”Con il concerto dell’Epifania della “Refice jazz big band” del Conservatorio di musica Licinio Refice nella chiesa della Sacra Famiglia – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – si concluderà, in grande stile, il programma di “Frosinone Città in Festa”. Ad accompagnarci in questo viaggio musicale sarà la prestigiosa formazione, diretta dal maestro Tombolesi, del Conservatorio di Frosinone, un’eccellenza del nostro territorio che ci regalerà emozioni indimenticabili. Per l’occasione, infatti, si è scelto di selezionare, accanto ad alcune musiche del repertorio classico per big band, quelle canzoni natalizie composte tra gli anni Trenta e Cinquanta del secolo scorso che maggiormente si legano al mondo jazzistico e che nel tempo sono diventate dei ‘classici’ più volte reinterpretati e riproposti da grandi cantanti come Frank Sinatra, Ray Charles, Nat King Cole. Un ringraziamento va rivolto al direttore del “Refice”, m° Mauro Gizzi, e al presidente Alberto Gualdini per aver accolto con grande entusiasmo l’idea della nostra Amministrazione di realizzare l’evento. Grazie alla big band, ai musicisti, ai docenti e a tutti coloro che hanno lavorato con enorme dedizione e professionalità, curando ogni dettaglio dell’esibizione. Invito tutta la città a partecipare all’evento per celebrare insieme l’Epifania con le grandi emozioni della musica e tante sorprese”.