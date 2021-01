Frosinone-“Intitolazione nuova sede del Comune alle vittime dell’Olocausto”.

Danilo Magliocchetti

“Allo scopo di ribadire con assoluta certezza, la totale ferma e indiscutibile condanna dell’olocausto, da parte della Citta di Frosinone e per confermare il massimo, rigoroso e doveroso, rispetto per tutte le vittime della Shoah, la nuova sede del Comune, che verrà realizzata a breve nei locali della ex Banca d’Italia, potrebbe avere una dedica particolare a ‘tutte le vittime dell’Olocausto’ – ha affermato il consigliere comunale Danilo Magliocchetti – Sarebbe un segnale di ulteriore grande attenzione e sensibilità, senza alcun dubbio già patrimonio del Capoluogo, non solo da parte della Città e dei Cittadini, ma anche nel tempo, dell’Istituzione Comune di Frosinone, per un tema di grande delicatezza e di grande impatto, che ha segnato, indelebilmente, la memoria storica di tutti coloro che sono stati vittime dei deliri dell’antisemitismo. La Casa Comunale è la casa di tutti i cittadini e Frosinone avrà, tra poco, una sede di assoluto valore e pregio.

“La sede Comunale è anche uno dei simboli della Città e intitolarla alle vittime dell’olocausto rappresenterebbe un gesto particolarmente significativo per ricordare, sempre ed in ogni momento, anche alle future generazioni, che quello che è accaduto non dovrà mai più ripetersi – ha aggiunto Magliocchetti – E che la memoria ed il ricordo sono presupposti fondamentali, ieri oggi e domani. Del resto, anche la Ciociaria ha pianto le sue vittime dell’Olocausto nei campi di sterminio, durante la seconda guerra mondiale, avere quindi la più importante e prestigiosa sede Comunale del Capoluogo dedicata alla memoria di queste persone e di quello che ha rappresentato e rappresenterà sempre la loro morte, potrebbe costituire un punto di riferimento per l’intero territorio provinciale. Ovviamente la mia è solo una proposta, che potrebbe tranquillamente integrarsi con altre, e che dovrà, eventualmente, avere il necessario confronto dialettico con tutti e diventare poi, nel caso, patrimonio comune”.

Redazione Digital