Frosinone, internet e minori ecco il convegno della criminologa Roberta Bruzzone

Il 15 novembre presso l’Auditorium del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, La Caramella Buona in collaborazione con Poste Italiane, organizza l’evento “ Navighiamo sicuri nella rete e …nella vita ” che vede il coinvolgimento della nota criminologa Roberta Bruzzone, vice presidente dell’Associazione nazionale che da oltre 25 anni opera a tutela dell’Infanzia. Patrocinato dal Comune di Frosinone, da Croce Rossa Comitato di Frosinone e dall’Istituto Comprensivo Frosinone 3, l’evento si struttura in due momenti formativi, destinati nella mattinata agli alunni delle Scuole Medie del Comprensivo 3 e nel pomeriggio, a partire dalle ore 16,00, aperto alla cittadinanza del capoluogo. Durante la giornata, si potrà assistere anche a delle brevi rappresentazioni teatrali tematiche curate dal regista Luca Simonelli. Cyberbullismo, adescamento di minore, revenge porn: questi alcuni dei temi che saranno trattati dalla dottoressa Bruzzone con l’obiettivo di sensibilizzare minori e adulti su fenomeni che destano sempre più preoccupazione nella collettività. “Finalmente torniamo ad incontrare alunni, insegnanti e genitori per confrontarci su temi delicati che affrontiamo quotidianamente e che spesso portiamo in tribunale al fianco di adolescenti vittime di manipolatori seriali . – Afferma Roberto Mirabile presidente de La Caramella Buona – Ringrazio Poste Italiane per averci consentito, ancora una volta, di dedicarci alla prevenzione e all’informazione corretta. Ringrazio il Dirigente Scolastico Prof.ssa Mara Perna, il Comitato Frosinone di Croce Rossa Italiana, il Sindaco Riccardo Mastrangeli ed il Conservatorio Licinio Refice per aver mostrato una profonda sensibilità verso il nostro operato, appoggiando a pieno questa importante iniziativa.” “L’Amministrazione Comunale patrocina con convinzione questo evento. Siamo lieti di ospitare, nella nostra Città, la dott.ssa Roberta Bruzzone, professionista di fama nazionale – ha dichiarato Riccardo Mastrangeli, Sindaco di Frosinone – Per i genitori, gli educatori, le istituzioni e, soprattutto, i giovani è fondamentale confrontarsi su questi temi e il 15 novembre avremo la possibilità di farlo attraverso La Caramella Buona. Invito la cittadinanza a partecipare, unitamente ai tanti operatori del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. Ringrazio infine gli organizzatori, il Comitato di Frosinone della Croce Rossa, gli studenti e la dirigente del terzo comprensivo, prof.ssa Mara Perna, i docenti e tutti coloro che, con la loro presenza, daranno un segnale forte contro ogni forma di violenza”.

