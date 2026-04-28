Frosinone, inseguimento rocambolesco fermato giovane extracomunitario

Ad operare è stato il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante -, intervenuto in seguito a nota diramata dalla sala operativa per segnalazione di furto consumato in atto all’interno di un’attività commerciale. Nella circostanza era stato trafugato un portafogli, contente oltre 50 euro appartenente all’esercente. Gli agenti deferivano uno dei due autori del furto arrivando ad individuare l’esecutore materiale rimasto ignoto inizialmente in quanto datosi tempestivamente alla fuga.

Redazione Digital

Personale della Polizia di Stato, a Frosinone, ha denunciato un ragazzo del 2007 nato in Tunisia per furto in concorso con altro cittadino straniero che è riuscito a dileguarsi.