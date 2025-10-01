Frosinone, inseguimento rocambolesco fermata ubriaca e senza patente

Questa notte, personale della Polizia di Stato, ha denunciato in stato di libertà una ragazza resasi responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico. In particolare una pattuglia della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Frosinone, impegnata nel controllo del territorio, verso le ore 01.00 intimava l’alt ad un’autovettura. La stessa, che in un primo momento rallentava la marcia, si dava a precipitosa fuga al fine di eludere i controlli e ne conseguiva un breve inseguimento di circa 2 chilometri da parte della pattuglia che aveva termine quando l’inseguito perdeva il controllo della vettura e ne arrestava la marcia. Alla guida veniva identificata una giovane donna residente nel capoluogo, non titolare di patente di guida. La giovane, che si presentava in evidente stato di alterazione psico-fisica, veniva invitata ad effettuare gli accertamenti per determinare la concentrazione di alcool nel sangue ma rifiutava di sottoporvisi. Alla luce dei fatti emersi la donna veniva denunciata in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’alcool test e venivano redatte le contestazioni ai sensi dell’articolo 116 del Codice della Strada nei confronti della giovane che guidava senza la prescritta patente di guida e nei confronti del proprietario del veicolo per l’incauto affidamento.

È obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital