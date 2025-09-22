Frosinone, iniziano i corsi di Formazione Lavoro ecco tutto il programma

È partito l’anno formativo 2025-26 dell’azienda speciale Frosinone Formazione Lavoro. Nelle sedi di Frosinone, Cassino, Isola del Liri e Ferentino hanno preso il via i corsi del primo secondo e terzo anno, mentre i quarti inizieranno lunedì prossimo, 29 settembre. L’offerta formativa di Frosinone Formazione Lavoro prevede la possibilità di acquisire le qualifiche di operatore del benessere estetica; operatore del benessere acconciatore; operatore termoidraulico; operatore elettrico; operatore ai servizi d’impresa; operatore edile; operatore alla riparazione dei veicoli a motore; operatore delle produzioni alimentari. Durante l’estate sono stati realizzati lavori di sistemazione e miglioramento delle sedi, con il potenziamento del materiale a disposizione degli studenti, nuove attrezzature informatiche e laboratori più accoglienti. “Che sia per tutti – studenti, docenti e famiglie e personale amministrativo e tecnico – un percorso ricco di crescita e soddisfazioni – hanno detto il Presidente di FFL Adriano Lampazzi e i membri del cda Laura Romano e Samuel Battaglini – Soprattutto ai ragazze e alle ragazze auguriamo un anno pieno di avventure e apprendimenti, dove ogni giorno possa offrire una nuova scoperta. La scuola è un viaggio ricco di sfide e gratificazioni per prepararsi ad affrontare il mondo con conoscenza e sicurezza. E, attraverso le opportunità di FFL, per entrare con maggiori opportunità di successo mondo del lavoro”. “Come dimostrano le ricerche sul mercato del lavoro – concludono da FFL – le qualifiche che si ottengono nei nostri Cfp sono quelle più richieste e che favoriscono un inserimento più immediato, senza contare la possibilità di avviare anche attività in proprio. Siamo pronti a garantire a tanti ragazzi un futuro di professionalità e soddisfazioni”.

Redazione Digital