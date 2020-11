Importante incarico per Fernando Incitti, da poco entrato in Fratelli d’Italia. Nella giornata odierna è stato nominato presidente di Gioventù Nazionale dal presidente provinciale Daniele Massa. “Sono felice ed orgoglioso di mettermi al lavoro con tanti ragazzi e iniziare questo nuovo percorso con Gioventù Nazionale – ha dichiarato Incitti – e di poter operare spalla a spalla con il presidente provinciale Massa. I giovani, sempre più osteggiati dal governo nei momenti felici devono prendere esempio, ma nei momenti bui come questo, devono darlo”.

“Ringrazio Daniele, il portavoce cittadino di Fdi Giuseppe Vittigli – ha aggiunto Incitti sulla sua pagina facebook – e in particolare il senatore Ruspandini, per me un punto di riferimento”.”Sono felice di nominare Fernando presidente – ha affermato Daniele Massa – un ragazzo in gamba, un giovane di grande esperienza che si è contraddistinto per attivismo e militanza, è questa la strada su cui proseguire”. ”Do il benvenuto ai nuovi ragazzi – ha concluso Massa – e lancio un appello a tutti i giovani frusinati che si riconoscono nelle nostre battaglie: unitevi a noi!”.

Redazione Frosinone