Frosinone, incidente stradale alunni del Comprensivo 2 diretti a Paestum

Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, appresa la notizia dell’incidente che ha coinvolto in autostrada il mezzo su cui viaggiavano i bambini e gli accompagnatori del secondo comprensivo Frosinone, diretti a Paestum per la gita scolastica, ha subito contattato la dirigente Mara Bufalini e i dirigenti della Polizia stradale per essere informato dei fatti e monitorare gli eventi.

“Desidero esprimere la mia più sentita vicinanza ai bambini, agli insegnanti, alle famiglie, all’autista del mezzo e a tutto il personale coinvolto in questo brutto incidente. Sono vicino con il cuore a chi ha vissuto questi attimi di paura, riportando conseguenze che, ci auguriamo, possano evolversi positivamente in breve tempo. Resterò in costante contatto con la dirigente, professoressa Bufalini, e le forze dell’ordine per monitorare da vicino della situazione”. Il sindaco Mastrangeli, infine, ha messo un mezzo a disposizione delle famiglie per poter permettere ai genitori di portare i bambini a casa.

Redazione Frosinone