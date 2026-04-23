Frosinone, inaugurazione asilo nido aziendale Asl

Inaugurata oggi, alla presenza dell’assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, la struttura “Nidò”, l’asilo nido aziendale presente all’interno della sede della ASL di Frosinone in via Armando Fabi che sarà gestito dall’ASP Frosinone. Presenti all’inaugurazione anche la presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio, Alessia Savo, il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, il consigliere provinciale di Frosinone Andrea Amata, il direttore generale della Asl Frosinone Arturo Cavaliere, il presidente dell’ASP Frosinone Gianfranco Pizzutelli e il direttore generale dell’ASP Frosinone Manuela Mizzoni. «Questo progetto – ha affermato l’assessore Massimiliano Maselli – è stato realizzato in collaborazione tra il mio assessorato, l’ASP Frosinone e l’ASL locale e rappresenta un passaggio importante per rafforzare i servizi dedicati alle famiglie e al territorio. La struttura, finanziata con fondi della Regione Lazio, sarà al servizio non solo dei dipendenti della ASL di Frosinone, ma di tutti i cittadini. Un intervento che si colloca nel quadro delle politiche regionali di sostegno al welfare aziendale e territoriale per riconoscere i servizi educativi per l’infanzia nei luoghi di lavoro quali strumenti essenziali di welfare, capaci di rispondere alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori. L’obiettivo, infatti, è quello di creare una rete di servizi finalizzati ad armonizzare il tempo di lavoro e la cura dei bambini».

Redazione Digital