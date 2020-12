Seppur con le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in via Aldo Moro spopola pizzeria Matusa. Il nuovo locale di Adriano Russo. L’ex calciatore del Frosinone ha deciso di investire nel capoluogo ciociaro.

Adriano Russo

“Questa città mi ha dato molto – ha affermato Russo – Chiamare il locale così mi è parso un modo per ringraziare i Ciociari. Una cosa che è venuta da sé. Volevo avere delle attività che potessero darmi un futuro. Non che il calcio non lo abbia fatto, ma se non avessi smesso a giugno dello scorso anno, lo avrei fatto tra 3/4 anni non per mia decisione.

Aperto tutti i giorni a pranzo, garantito alla clientela il servizio delivery. “Fortunatamente con l’asporto riesco a lavorare con continuità – ha aggiunto l’ex difensore canarino – Molti minimizzano la situazione dicendo di tornare alla normalità e guardare i positivi che stanno bene. Io dico di guardare quelli che sono morti per il virus. Le precauzioni che si stanno prendendo sono giuste, credo che chiunque tra lavoro e la propria vita sceglierebbe la seconda opzione”.

Vera pizza napoletana, ingredienti tipici, profumi genuini e alta digeribilità. “Crediamo nelle eccellenze campane per questo abbiamo prodotti alta qualità. Pizzeria ma anche ristorante con diversi piatti della cucina partenopea e dolci”.

Cinque anni con la maglia gialloblu, tre promozioni ma soprattutto 35 partite giocate nel vecchio Comunale. “Lo stadio Matusa e i tifosi frusinati non si dimenticano. La scorsa settimana mi ha chiamato una squadra abbastanza blasonata ma ho detto di no. Credo che ormai sia un capitolo chiuso”.

Tra i ricordi che Russo conserva sicuramente la promozione del 2018. “Il Frosinone aveva appena perso la finale di andata dei playoff contro il Palermo di Nestorowski, che a fine gara dichiarò che i rosanero erano molto più forti degli avversari. Lessi le sue parole e mi salì un forte senso di rabbia. Dissi ai ragazzi di dare il massimo, pur sapendo che probabilmente non avrei giocato quella partita. Allo scadere il Frosinone tornò in serie A”.

