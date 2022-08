Frosinone, in televisione la sfida di Coppa Italia contro il Monza ecco le probabili formazioni

Le due formazioni non si sono mai affrontate nella loro storia in gare di Coppa Italia. Sono invece 4 i precedenti in gare ufficiali, con statistiche leggermente favorevoli ai brianzoli, che hanno ottenuto 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Gara all’U-Power Stadium di Monza con fischio d’inizio alle21.15 e sarà diretta dal signor Marco Serra della sezione di Torino. Il match e sarà visibile in chiaro su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre). Ma la partita si potrà seguire anche in diretta streaming in chiaro grazie a Mediaset Infinity. La partita di Coppa Italia sarà visibile sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad attraverso la app per dispositivi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A. Ranocchia, Carlos Augusto; Birindelli, Ciurria, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Caprari, Mota. All. Stroppa

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Lucioni, Szyminski, Cotali; Lulic, Boloca, Haoudi; Caso, Moro, Rohden. All. Grosso

