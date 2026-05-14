Frosinone in Serie A, navette e parcheggi per la festa promozione ecco tutti i collegamenti

Il prossimo 16 maggio, a partire dalle 18, piazzale dello Scalo ospiterà “La festa della città”, l’evento promosso dal Comune di Frosinone per celebrare insieme la promozione del Frosinone Calcio in Serie A. La manifestazione prenderà il via alle 18.45 con il DJ set di apertura a cura di Alex DJ. Alle 19 è previsto il cerimoniale della Lega Serie B: la Città accoglierà la squadra e i dirigenti, a cui sarà consegnato il trofeo per la promozione in Serie A. Alle 20.15 spazio al talk e al video “Immagini, suoni ed emozioni” dedicato alla stagione del Frosinone Calcio, mentre dalle 21.15 la serata proseguirà con “All Dance Night” con i Remixxo. Chiusura alle 22.30 con DJ set live di Alex DJ. A condurre la serata saranno Mary Segneri e Paolo Colasanti, Gianluca Giorgi, Roberto Monforte e Giovanni Giuliani. Per l’occasione sarà inoltre attivo il servizio navette gratuito, dalle 18 fino al termine della manifestazione, con aree parcheggio dedicate, consultabili sul sito istituzionale www.comune.frosinone.it. Linea 1: Parcheggio di Via Montecassino – Parcheggio di Via Giovanni Battista Pergolesi (ex “Frasca”); linea 2: Parcheggio di Via Fedele Calvosa (parcheggio Ospedale) – fermata zona Stadio B. Stirpe (Viale Olimpia) – Parcheggio di Piazza Sandro Pertini; linea 3: Parcheggio di Piazza Salvo D’Acquisto – fermata Piazza Martiri di Valle Rotonda (zona parco Matusa) – fermata parcheggio Piazzale Europa – parcheggio di Piazza Sandro Pertini. “Quello del 16 maggio – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – sarà l’abbraccio di un’intera città alla propria squadra, ai suoi colori, a un sogno inseguito e conquistato insieme. In questa stagione il Frosinone Calcio ha fatto emozionare migliaia di persone, unendo generazioni, famiglie e tifosi in un percorso straordinario di passione, orgoglio e appartenenza.

La quarta promozione in Serie A rappresenta la conquista di un sogno, il coronamento di una grande avventura sportiva che, negli anni, ha saputo costruire una vera cultura del riscatto e della valorizzazione del territorio attraverso il calcio. Questo straordinario traguardo non è frutto del caso, ma di lavoro, programmazione, determinazione e coraggio. È il risultato di una visione imprenditoriale lungimirante, di valori solidi e di un’identità forte che la famiglia Stirpe – da Benito al Presidente Maurizio e all’indimenticato Curzio – ha saputo trasmettere al club e all’intera comunità giallazzurra, investendo nella sostenibilità, nelle infrastrutture, nella crescita del settore giovanile e nella valorizzazione del nostro territorio.

Il Frosinone Calcio è ormai una realtà affermata anche a livello internazionale, un esempio dentro e fuori dal campo. Sabato celebreremo non soltanto il prestigioso traguardo raggiunto, che dà e continuerà a dare lustro al nostro territorio, ma anche il modo in cui questo risultato è stato costruito: con serietà, competenza, programmazione e un legame profondo con la comunità.

Con il ritorno del Frosinone Calcio in Serie A, la città e l’intera provincia avranno ancora una volta una straordinaria vetrina nazionale e internazionale per raccontare la determinazione, la passione e l’unicità della nostra terra. La massima serie rappresenta un grande orgoglio, ma anche una responsabilità: quella di mostrare all’esterno il volto migliore di una comunità accogliente, dinamica e all’altezza di un palcoscenico così importante. Anche gli investimenti e i progetti che interesseranno il territorio nei prossimi mesi andranno nella direzione di rafforzare questo percorso di crescita e valorizzazione.

Desidero rivolgere un ringraziamento sincero al Presidente Maurizio Stirpe, a Mister Alvini, al Dg Doronzo, al Ds Castagnini, alla squadra, alla dirigenza, allo staff tecnico e a tutti coloro che lavorano ogni giorno dietro le quinte, così come alla nostra straordinaria tifoseria che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno e il proprio amore per questi colori. Sabato celebreremo insieme non solo una straordinaria promozione, ma un patrimonio di emozioni, sacrifici e senso di comunità che appartiene a tutta Frosinone”.

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza, il settore Polizia Locale ha emanato specifiche ordinanze relative alla viabilità e alla tutela della sicurezza urbana. In particolare, sono previsti divieti di sosta e limitazioni alla circolazione nell’area della stazione e nelle strade limitrofe. È stato inoltre disposto, dalle ore 16 del 16 maggio fino all’1 del 17 maggio, nell’area della stazione e nelle zone vicine, il divieto di somministrazione per asporto e vendita per asporto di bevande alcoliche con tasso alcolemico superiore al 5%, nonché di somministrazione per asporto e vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o alluminio. Dalle ore 18 del 16 maggio 2026 alle ore 6 del 17 maggio 2026, all’interno del territorio urbano è, altresì vietato consumare su area pubblica bevande alcoliche con tasso alcolemico superiore al 5% e bevande in contenitori di vetro e/o alluminio. Vietato, infine, detenere spray al peperoncino o altri liquidi similari urticanti.

Redazione Digital