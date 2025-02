Frosinone, in ricordo di Luca Gaibisso “Le ragioni di una scelta”

“Venerdì 31 gennaio, a partire dalle 17:30, alla sala conferenze di Villa Comunale, a Frosinone è prevista una serata speciale in ricordo di Luca Gaibisso, storico coordinatore provinciale di Democrazia Sovrana e Popolare, purtroppo strappato, nel luglio scorso, all’affetto dei suoi cari e di tutti i militanti. All’iniziativa, intitolata ‘Le ragioni di una scelta’ sarà presente Marco Rizzo leader nazionale del movimento sovranista. Durante l’evento saranno tracciate le linee programmatiche di una forza politica che fa del radicamento territoriale e della passione, della generosità di chi vi milita, uno dei cardini della propria visione della politica come servizio per il miglioramento della comunità.

“La militanza politica – afferma Rizzo è una delle cose che ti arricchisce di più anche dal punto di vista umano. Far parte dello stessa comunità di uomini e donne in lotta è davvero l’onore più alto che possa esistere. Luca aveva impressa nel cuore, come noi, questa vivida speranza. Vogliamo che si tramuti in realtà. Glielo dobbiamo e lo dobbiamo a ciascuno di coloro che lo hanno seguito. Manterremo le nostre promesse costruendo, anche qui, un sovranismo popolare in grado di saldare il popolo contro le elitè finanziarie e i signori della guerra”.

Redazione Digital