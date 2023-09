Frosinone, in ricordo del Maestro Paris ecco il concerto del Conservatorio

Un nuovo prestigioso evento per il Conservatorio L. Refice di Frosinone nel 50 anno dalla fondazione dedicato proprio al suo creatore: il M° Daniele Paris. Il prossimo 30 settembre 2023 con ingresso libero a partire dalle 16.30 l’inaugurazione della maestosa opera dedicata dal suo Conservatorio al M° Paris realizzata dall’artista Umberto Cufrini. Ad impreziosire la manifestazione una serie di testimonianze originali sulla vita e l’opera del Maestro cui Frosinone deve il suo gioiello artistico culturale; su tutte la partecipazione straordinaria della regista Liliana Cavani con la quale Daniele Paris collaborò intensamente con autore di colonne sonore cinematografiche. A seguire un grande concerto incentrato proprio su quelle musiche di Daniele Paris arrangiate dal M° Gerardo Iacoucci – docente della prima cattedra italiana di Jazz, anch’essa voluta a Frosinone dal M° Paris – ed eseguite dalla Refice Jazz Big Band e dal Refice String Ensemble diretti dal M° Filiberto Palermini. Come ricorda il presidente Alberto Gualdini: “Ricevuta la nomina, mi sono recato subito in Conservatorio. Dopo i saluti e le dovute presentazioni, ho voluto fare una visita nelle aule per incontrare e salutare gli studenti. Alla fine di quella giornata, ripensando alle sensazioni e alle emozioni avute nel mio ‘primo giorno di scuola’, sentivo una mancanza. Mi sono reso conto che in quei luoghi, in quelle stanze e in quei corridoi, non avevo sentito, né percepito e né tantomeno visto, la presenza del Maestro Daniele Paris. Avendolo conosciuto in modo indiretto da ragazzo, e riconoscendone, successivamente da adulto, la grandezza sia come Musicista che come ‘Uomo Visionario’, ho sentito la necessità di dover far qualcosa affinché si sentisse la sua presenza. Specialmente per quei ragazzi che oggi si apprestano a intraprendere un’importante e impegnativa carriera artistica. L’opera realizzata da Cufrini, oltre alla bellezza estetica e raffigurati va, è riuscita a placare quella mia preliminare esigenza. Posso dire sia andato oltre ogni mia iniziale aspettativa. Cufrini, con il suo scavare ed aggiungere alla parete e con i suoi chiaro scuri di toni monocromatici è riuscito a creare e a rappresentare una stretta appartenenza, quasi simbiotica, del Maestro con il suo Conservatorio. Adesso, tornando tra quelle aule, mi sembra di vederlo il Maestro Paris. Con il suo procedere con passo deciso e con il capo dritto in avanti. Si ora lo vedo. Chiosa presentando la manifestazione il Direttore Mauro Gizzi: “Sono molto orgoglioso, grato ed anche commosso, di poter inaugurare in questo mio primo anno da Direttore – e proprio nel cinquantesimo anniversario di vita del prestigioso Conservatorio di Frosinone un’opera come quella del M° Cufrini che rende finalmente il giusto ossequio ad una delle personalità più importanti per il germoglio culturale, economico e sociale, della bella ed antica terra di Ciociaria. Daniele Paris, è stato il pioniere che fin dagli anni ’60 sognava una scuola cittadina di musica per allevare le giovani generazioni culto della bellezza e dell’arte, nella devozione verso valori imperituri che contribuiscono alla crescita etica e sociale di ogni individuo ed in prospettiva della collettività. Con la sua visionaria preconizzazione e tenace realizzazione dell’Istituzione che oggi ci ospita – e che ha voluto intitolare al M° Licinio Refice, sommo compositore dei nostri luoghi – ha dato un impulso inimmaginabile di modernità e nobiltà; ha piantato un seme di futuro che fino ad oggi ha già offerto frutti straordinari e duraturi ma che senz’altro ancora può donare il meglio di sé per i nostri giovani, per la nostra città e per il nostro intero territorio.

Redazione Frosinone