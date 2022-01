Frosinone, in Provincia Enrico Pittiglio nuovo capogruppo PD

“Auguri di buon lavoro ad Enrico Pittiglio, neo capogruppo del Partito democratico in consiglio provinciale – ha affermato Francesco De Angelis, presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio – Passione, lavoro, attenzione agli altri e ai territori, concretezza nell’azione ed empatia sono solo alcune delle caratteristiche di Enrico, un giovane che ho visto crescere politicamente e che ha già dimostrato indubbie capacità nel suo ruolo di sindaco di San Donato Val di Comino. Il PD ha investito sui suoi giovani e insieme ad Enrico e agli altri consiglieri porterà avanti la buona politica e le buone pratiche sul territorio provinciale, nell’interesse esclusivo dei territori e di chi li abita. Al nostro capogruppo ancora tanti auguri e, mi permetto per l’affetto che ci lega, un grande abbraccio”.

“Ad Enrico Pittiglio, eletto ieri come capogruppo del PD in consiglio provinciale, i miei migliori auguri di buon lavoro – ha aggiunto Sara Battisti, consigliere regionale del Lazio – Il Partito democratico provinciale conferma la volontà di valorizzare le migliori energie provenienti dai vari territori della Provincia. Enrico al quale mi lega un affetto profondo, merita questo riconoscimento. La passione che da sempre mette nell’impegno politico-istituzionale sarà una risorsa fondamentale per la provincia e per tutta la nostra comunità”.

Redazione Digital