Frosinone, in concerto The ICA brothers band ecco tutto il programma
La magia del Natale arriva nel cuore di Frosinone con un evento speciale che unisce musica, eleganza e convivialità. Il prossimo 14 dicembre alle 18, il Palazzo Comunale ospiterà il concerto natalizio “Aperitivo a Palazzo”, promosso dalla Città di Frosinone, con il patrocinio del sindaco Riccardo Mastrangeli e dell’assessore al Centro Storico Rossella Testa. Sul palco, l’energia e il talento della The Ica Brothers Band, accompagnata da un ensemble raffinato di pianoforte, percussioni, voce, violino e tromba, per un’esperienza musicale coinvolgente e suggestiva. Al termine del concerto, il pubblico sarà invitato a un aperitivo esclusivo curato dal rinomato Ristorante Osteria Santa Lucia, per brindare insieme in un’atmosfera calda e festosa.
Redazione Digital