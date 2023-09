Frosinone in bici, pranzo e cena sconti alle famiglie bambini sotto i 10 anni non pagano

Il prossimo 15 ottobre si terrà a Frosinone la manifestazione dal titolo “Frosinone in bici”. L’evento, organizzato dall’associazione “Come in Ciociaria” in collaborazione con l’amministrazione comunale (assessorato all’ambiente, alla polizia locale, al commercio, alla cultura, al centro storico, all’innovazione, con il consigliere delegato allo sport Francesco Pallone), prevede una escursione aperta alle due ruote (anche a pedalata assistita) suddivisa in diverse tappe per visitare luoghi caratteristici della città in compagnia di guide turistiche. L’iniziativa sarà presentata a breve in Comune. In questi giorni, intanto, l’assessorato al commercio di Valentina Sementilli ha pubblicato la manifestazione di interesse al fine di creare maggiore aggregazione sociale e, contestualmente, interessare anche il comparto commerciale cittadino.

“A tal proposito – si legge nell’avviso – si invitano i titolari di pubblico esercizio a partecipare con una scontistica del 20% (con la possibilità di esonerare dal pagamento i bambini di età inferiore ai 10 anni di età), per coloro che saranno regolarmente iscritti all’evento sportivo e che vorranno usufruire di un ristoro (colazione, aperitivo, pranzo, cena…) trascorrendo l’intero giorno nella nostra Città. Le attività che avranno aderito all’iniziativa pubblica esporranno la vetrofania del logo relativa all’evento. L’elenco dei pubblici esercizi aderenti sarà consultabile sul sito del Comune di Frosinone o sulle apposite brochure illustrative che saranno appositamente predisposte dal Comune.

L’ Amministrazione comunale invita, quindi, tutti i pubblici esercizi, bar-tavole calde, osterie, ristoranti, a manifestare il proprio interesse ad essere partner dell’evento patrocinato. I pubblici esercizi interessati potranno compilare il modulo di adesione ed inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: sviluppo.economico@comune.frosinone.it entro il 9 ottobre 2023. Per ulteriori informazioni, oltre che l’indirizzo e-mail indicato, è possibile contattare l’ufficio preposto allo 0775/2656613”.

Redazione Frosinone