“Oggi – dopo un periodo drammatico, ancora non del tutto concluso – festeggiamo la nascita della nostra Repubblica. Il 2 giugno, infatti, si celebra la data del referendum istituzionale che permise al nostro Paese di intraprendere il cammino verso la modernità, lasciandosi alle spalle la tragedia della guerra, della dittatura, dell’odio e della violenza – ha affermato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – Ciò non sarebbe stato possibile senza il contributo e la partecipazione di tante donne e tanti uomini che, attraverso i lavori dell’Assemblea Costituente e l’istituzione della commissione per la Costituzione, raggiunsero una sintesi superiore tra diverse sensibilità, stabilendo, all’interno della nostra amata Carta, i diritti e i doveri derivanti dall’essere cittadini della Repubblica, che trova nella democrazia, nella libertà, nella pace, i suoi valori fondanti. Alle Madri e ai Padri Costituenti va rivolto un pensiero colmo di gratitudine: il loro esempio di impegno politico inteso come missione civica è un monito rivolto all’intera comunità affinché la partecipazione, strumento primario al servizio della democrazia, continui a essere un mezzo di crescita collettiva e di solidarietà. Auspico che i valori tramandati dai Costituenti siano di guida, in particolare, per le giovani generazioni, perché lavorino per il progresso del Paese, nel rispetto della convivenza civile, della tolleranza, della giustizia e della coesione sociale”.

Redazione Frosinone