Frosinone, il sindaco Mastrangeli riceve il nuovo questore Caruso

Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, ha ricevuto al Palazzo Comunale per il benvenuto il nuovo questore di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, che da qualche giorno ha assunto ufficialmente la guida della Questura.

“Al nuovo Questore – ha affermato il sindaco Mastrangeli – vanno i più sinceri auguri di buon lavoro. La sicurezza rappresenta un bene primario per la nostra comunità e sono certo che, grazie alla sua esperienza e alla sua professionalità, il dott. Caruso saprà garantire continuità e rinnovato impulso alle attività di prevenzione e contrasto della criminalità, rafforzando al tempo stesso il rapporto di fiducia e di collaborazione con i cittadini e le istituzioni locali”. Il sindaco Mastrangeli ha inoltre espresso sentimenti di stima e riconoscenza verso il questore uscente, dott. Pietro Morelli:

“Desidero ringraziare il dott. Morelli per l’impegno profuso durante il suo incarico a Frosinone, per la vicinanza dimostrata alla nostra città e per i risultati conseguiti nel garantire sicurezza, legalità e ordine pubblico. A lui va il nostro augurio per i futuri incarichi e per ogni nuovo traguardo professionale e personale”. Conclude il sindaco Mastrangeli: “La collaborazione tra Comune e Questura rappresenta un pilastro fondamentale per la vita della nostra comunità. Con questo spirito, rinnoviamo la piena disponibilità a lavorare al fianco delle forze dell’ordine, nel comune obiettivo di tutelare la serenità e il benessere dei cittadini di Frosinone”.

Redazione Frosinone