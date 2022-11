Frosinone, il sindaco Mastrangeli candidato alla presidenza della Provincia

“Dopo la sollecitazione di tanti Sindaci ed amministratori, dell’intera provincia, accetto di concorrere alla Presidenza dell’Amministrazione provinciale di Frosinone – ha affermato il sindaco del Capoluogo, Riccardo Mastrangeli – Ho preso la decisione di proporre la mia candidatura anche perché, pur appartenendo alla sensibilità politica del centro destra, sono tanti gli amministratori di tutte le estrazioni politiche e civiche che vedono in me, quale Sindaco del Capoluogo, una figura di garanzia, come già dimostrato nella Conferenza dei Sindaci sulla Sanità, dove sono in gioco decisioni che riguardano l’intero contesto amministrativo provinciale. Naturalmente, nel caso in cui il centro destra dovesse trovare una sintesi su altre figure idonee a ricevere maggiore gradimento, unitamente a tutti coloro che stanno sollecitando il mio impegno diretto, sono ben lieto di un confronto per arrivare in tempi strettissimi anche ad altre sintesi, davanti alle quali, se serie ed effettive, si registrerebbe il mio consenso incondizionato”.

Redazione Frosinone