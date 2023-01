Frosinone, il sindaco incontra il campione d’Italia Leonardo Nicolia

Leonardo Nicolia, campione d’Italia pallanuoto under 15 con il C.R. Lazio (Frosinone Pallanuoto), ha incontrato il sindaco, Riccardo Mastrangeli, e il consigliere comunale delegato allo sport, Francesco Pallone. Leonardo è stato infatti protagonista nel corso dell’ultimo Trofeo delle Regioni, che ha visto la vittoria della rappresentativa regionale Lazio del prof. Nicola Izzo. “Il grandissimo risultato conseguito da Leonardo – ha affermato il sindaco, Riccardo Mastrangeli, a margine dell’incontro – testimonia il grande lavoro svolto dalla società gialloblù affiliata alla Federazione Nazionale Nuoto. Dal 2016, il club contribuisce a dare il giusto risalto alla pallanuoto ed alla città di Frosinone, coltivando il talento di tanti giovani. Leonardo Nicolia è il secondo giocatore ciociaro a essere convocato per questa kermesse. Il primo – circa 10 anni fa – era stato il suo allenatore Federico Ceccarelli. Grazie a Leonardo, alla sua famiglia, ai tecnici Ceccarelli e Fabrizio Spinelli e ad Antonio Ceccarelli. È stato un onore poter accogliere in Comune un giovane atleta che sta dando lustro alla città di Frosinone, supportato da un club giovane e dinamico – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – Siamo certi che il palmarès di Leonardo si arricchirà di riconoscimenti ancora più ambiziosi”. “Congratulazioni a Leonardo per l’importante risultato raggiunto, frutto di bravura, dedizione e determinazione, oltre che del grande lavoro svolto allo Stadio del Nuoto del capoluogo con il team del Frosinone pallanuoto – ha aggiunto il consigliere Pallone – La storia di Leonardo rappresenta un esempio per tutti ma, soprattutto, per i più giovani. Auspico che i ragazzi che scelgono di praticare l’attività sportiva e, in particolare, la pallanuoto, siano sempre più numerosi. Lo sport, infatti, è un alleato non solo della nostra salute, ma anche veicolo di valori importanti ad ogni età e di emozioni uniche”.

Redazione Frosinone