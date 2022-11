Frosinone, il sindaco Fiordalisio boccia la candidatura di Mastrangeli “Asso piglia tutto”

“Sono davvero sorpreso dalla mancanza di lucidità del sindaco di Frosinone Mastrangeli e sinceramente me ne dispiaccio – ha affermato il sindaco di Patrica, Lucio Fiordalisio – Le sue parole a mio avviso mancano di rispetto a tutti gli altri sindaci. Il sindaco del Capoluogo si autocelebra, si autocandida alla presidenza della Provincia, si definisce figura di garanzia, mentre tutti gli altri a suo dire non lo sarebbero, ed infine si rende disponibile a valutare candidature diverse dalla sua, ma solo se ritenute da lui stesso: più adatte. La bramosia dell’asso piglia tutto è frutto, a mio avviso, di mancanza di esperienza nel ruolo che ricopre, anzi proprio in relazione dei tanti incarichi assunti, sindaco del capoluogo e presidente della Conferenza dei sindaci sulla sanità, avrebbe dovuto in una visione pluralistica e costruttiva lavorare ad una scelta condivisa e ricadente su altre soluzioni, anziché paventare la sua figura di sindaco Universale. Data la sua immensa figura di garanzia, potrebbe proporsi come sindaco della Regione, sindaco del Consorzio unico, sindaco della Saf e via dicendo. Esiste lui. Può bastare. No, non è così. Mastrangeli ha sbagliato strategia, comunicazione e metodo e non ha compreso quale sarebbe dovuto essere l’atteggiamento giusto per affrontare una competizione così delicata per il nostro territorio provinciale. È chiaro che il passo di lato, da lui eventualmente proposto, è ormai un atto di responsabilità dovuto”.

Redazione Digital