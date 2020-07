Giovanni Magnante

“Lo SNAMI provinciale di Frosinone ha appreso che il Comune Capoluogo ha disposto il blocco degli aumenti tariffari dei tributi comunali per venire incontro ai cittadini nelle loro esigenze del quotidiano determinatesi in seguito all’emergenza Covid – ha affermato il dott. Giovanni Magnante, presidente provinciale – Il fatto produce apprezzamento da parte dello SNAMI, che come sindacato medico ha vissuto e vive giorno per giorno le gravi difficoltà sanitarie e sociali che sono arrivate addosso ai cittadini in questo pesante periodo. Ben venga dunque la decisione del Comune di Frosinone, con l’auspicio che seguano altri municipi sullo stesso esempio, poiché la crisi in atto è simbioticamente sanitaria ed economica. Nella stessa linea, lo SNAMI ritiene inoltre che i comuni, e in particolare le loro afferenze associative, avranno un ruolo importante da giocare in ausilio con la attività sanitaria; in particolare per la imminente stagione autunnale nelle azioni di contrasto al diffondersi anche delle altre patologie respiratorie di periodo, come già da questa organizzazione sindacale rappresentato all’interno dei competenti tavoli in sede di preparazione del prossimo protocollo antinfluenzale”.

Redazione Digital