Frosinone, il presidente dei farmacisti Mastrangeli si vaccina e invita tutti a farlo.

“Quest’emergenza straordinaria ha avuto un forte impatto a livello globale, e ci ha anche coinvolti in prima persona – ha affermato Riccardo Mastrangeli, presidente Ordine Farmacisti Provincia Frosinone – Non solo sul personale, noi farmacisti, abbiamo avuto un cambio radicale delle nostre abitudini e del nostro stile di vita, ma soprattutto professionalmente abbiamo dovuto confrontarci quotidianamente con una nuova realtà che le nostre generazioni non avevano mai conosciuto ma avuto solo tramandato in racconto. Ormai da quasi un anno tutti insieme farmacisti collaboratori, ospedalieri, titolari di farmacie e parafarmacie, colleghi impegnati nell’industria farmaceutica abbiamo fatto emergere dal nostro profondo forze ed energie inaspettate che ci hanno permesso e ci permettono tutt’ora di far fronte alla pandemia, ricordando sempre che a causa del Covid ci hanno lasciato ben 23 Colleghi e nella nostra provincia abbiamo un vuoto ancora difficile ad essere compreso pienamente per la perdita del carissimo Dottor Francesco Paolo Ferraro”.

“Io mi sono vaccinato ieri insieme a tanti Colleghi poiché, grazie ad un accordo con la Regione Lazio, siamo tra i primi ad essere immunizzati in quanto la nostra “mission” è quella di assistere e dare servizi ai nostri pazienti e clienti “in presenza”, e non da remoto – ha aggiunto Mastrangeli – Sul web leggiamo quotidianamente di paure, scetticismi ed irragionevolezze che ci fanno pensare a rigurgiti di oscurantismo medievale con anni di evoluzione scientifica attaccati da pensieri deliranti; essendo i farmacisti soprattutto uomini di scienza – e mi piace sempre ricordare che il farmacista è anche l’operatore sanitario con il più alto numero di contatti ogni giorno con la gente – dobbiamo essere noi di esempio alla popolazione parlando con competenza dell’unico strumento che abbiamo ora per porre fine alla pandemia, sapendo bene che il vaccino è sicuro e che tutte le fasi di ricerca sono state svolte con grande serietà rispettando i tempi necessari. Vaccinarci e vaccinarsi è una scelta di assoluto altruismo ed amore non solo per i nostri cari ma soprattutto per le comunità che assistiamo, e, ribadisco ancora, è l’unica barriera che possiamo erigere contro il coronavirus ed i danni che esso sta causando ad ogni livello”.

Redazione Digital