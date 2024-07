Frosinone, il Polo universitario del capoluogo eccellenza in Italia

“Ennesimo riconoscimento per l’Università di Cassino e del Lazio meridionale e per il Polo di Frosinone, che ospita, nel centro storico, il corso magistrale di Ingegneria gestionale – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – La rilevazione di Almalaurea, l’organismo che ogni anno analizza le caratteristiche e le performance dei laureati degli atenei italiani, certifica l’eccellenza, a livello nazionale, del polo del capoluogo ciociaro. Gli indici considerati portano il corso al vertice della classifica in relazione alla soddisfazione circa il rapporto studenti-docenti e a quello che gli studenti stabiliscono tra di loro. Senza contare il gradimento riscontrato per la qualità dei servizi che l’Università offre in materia di segreteria studenti, punto di riferimento per agevolare il compimento di tutte quelle procedure amministrative che accompagnano la carriera di ogni iscritto. La quasi totalità degli studenti, ossia il 93% degli intervistati, ha inoltre dichiarato che si iscriverebbe nuovamente a questo corso di studi e questa università. Risultati al top anche per i livelli occupazionali post laurea. Complimenti, da parte dell’amministrazione comunale tutta, al Rettore, prof. Marco Dell’Isola, al Presidente del corso di laurea in Ingegneria gestionale di Frosinone, prof. Marco Greco, ai docenti e al personale dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale per l’ulteriore, straordinaria conferma dell’ateneo quale asset di valore inestimabile del nostro territorio, dotato di un’offerta formativa di altissimo livello quale che primeggia in tutti i ranking a livello nazionale, sostenendo inoltre concretamente l’incontro tra la domanda e l’offerta nel mondo del lavoro. Tra l’ente comunale e l’ateneo esiste una convergenza condivisa sui temi dello sviluppo territoriale, a cui stiamo dando una spinta propulsiva. E i numeri ci stanno dando ragione, considerando proprio il boom di iscrizioni alla facoltà di ingegneria gestionale nel capoluogo. L’amministrazione è infatti convinta che la valorizzazione del tessuto economico e sociale passi anche attraverso la conoscenza, l’istruzione e la cultura, valori di cui l’ateneo è prestigioso detentore. Siamo e saremo al fianco dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale, facendo tesoro del know-how di questa eccellenza per progetti importanti per la città di Frosinone”.

