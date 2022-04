Frosinone, il Polo civico entra nella coalizione di Memmo Marzi

“Sono ovviamente molto soddisfatto dell’adesione del Polo Civico alla nostra coalizione – ha affermato Domenico Marzi, candidato a sindaco di Frosinone – Al di là dell’evidente significato politico che mi sembra superfluo sottolineare, non posso che apprezzare l’elasticità di chi si impegna per Frosinone valutando progetti di ampio respiro, scegliendo sulla base della qualità dei programmi e sull’idea della città che verrà. Il Polo Civico ha trovato nella nostra coalizione una comunione di intenti forte. Li ringrazio, convinto che faremo un grande lavoro insieme”.

“La coalizione che si sta costruendo intorno a Domenico Marzi Sindaco di Frosinone si amplia ogni giorno di più, segno della forza e dell’autorevolezza del candidato, ma anche della condivisione programmatica e di prospettiva per il capoluogo della Provincia – ha aggiunto il consigliere regionale Mauro Buschini – La decisione di oggi del Polo Civico di aderire al nostro Campo Largo ha un valore molto importante, arriva dopo un confronto programmatico e , soprattutto, arricchisce ancor di più la nostra proposta per il futuro della città. Ora tutti in campo per ridare a Frosinone il ruolo che le spetta”.

Redazione Digital