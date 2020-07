Papa Francesco ha nominato i nuovi membri del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Tra questi il vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino Ambrogio Spreafico.

Ecco il nuovo Consiglio. Il Papa ha annoverato tra i membri del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso i cardinali Luis Antonio G. Tagle, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli; Dieudonn Nzapalainga, Arcivescovo di Bangui; Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, Vicario Apostolico di Vientiane; Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Arcivescovo di Jakarta e Ordinario Militare per l’Indonesia; Jean-Claude Hllerich, Arcivescovo di Luxembourg; e Michael Czerny, Sotto-Segretario della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Francesco ha inolctre nominato i monsignori Lawrence Huculak, Arcivescovo di Winnipeg degli Ucraini; Felix Anthony Machado, Arcivescovo, Vescovo di Vasai; George Frendo, Arcivescovo di Tirane-Durres; Mark Tin Win, Arcivescovo di Mandalay; Jean-Marc Aveline, Arcivescovo di Marseille; Paul Yoshinao Otsuka, Vescovo di Kyoto; Thomas Chung An-zu, Arcivescovo di Taipei; Raphy Manjaly, Vescovo di Allahabad; Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino; Michael Joseph McKenna, Vescovo di Bathurst; William Hanna Shomali, Vescovo tit. di Lidda; Denis Chidi Isizoh, Vescovo tit. di Legia; Patrick Joseph McKinney, Vescovo di Nottingham; James Massa, Vescovo tit. di Bardstown; Paul Desfarges, Arcivescovo di Alger; e Joseph Dnh Dc ao, Vescovo di Xuan Loc.

Redazione Digital