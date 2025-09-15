Frosinone, il nuovo presidente del Conservatorio è il prof. Corsi

“Con la recente nomina del Prof. Antonio Corsi a Presidente del Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone, l’Istituzione avvia una nuova stagione di crescita e rinnovato prestigio. Dopo la scelta espressa dal Consiglio Accademico nello scorso mese di giugno e la nomina del Ministero dell’Università e della Ricerca, martedì 9 settembre si è svolto il passaggio di consegne con il Presidente uscente, Dott. Alberto Gualdini cui va il grato saluto dell’intera comunità accademica.

Musicista, diplomato in tromba, il Prof. Antonio Corsi è docente di strumento e direttore di banda. Unisce la sua formazione artistica a un intenso impegno istituzionale e politico: è Sindaco di Sgurgola, dove è nato nel 1960, consulente presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e membro di commissioni ministeriali per la riforma del sistema AFAM. La sua carriera è contraddistinta da numerosi incarichi di rilievo a livello regionale e nazionale.

Collaboratore di fiducia del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il Prof. Corsi ha saputo coniugare esperienza istituzionale, sensibilità culturale e una profonda conoscenza delle dinamiche del mondo musicale che lo ha condotto anche nel CDA della prestigiosa Scuola di Musica di Fiesole. Al nuovo Presidente vanno gli auguri più sentiti del Direttore Mauro Gizzi e di tutta la comunità accademica del Conservatorio “Refice”, che lo accoglie con entusiasmo e fiducia, riconoscendo nella sua guida una straordinaria opportunità di crescita per l’Istituzione e per il territorio. Con la nomina del Prof. Antonio Corsi, già membro del C.d.A., il Conservatorio “Refice” consolida la propria vocazione internazionale e rinnova il suo ruolo di centro di eccellenza per la formazione musicale, proiettandosi con forza verso le sfide del futuro”.