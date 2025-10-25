Frosinone, il nuovo presidente Ana-Ugl è Gianluca Palcone

“La nomina da parte del presidente e del segretario nazionale giunge a seguito dell’incessante impegno finora svolto in qualità di vicepresidente e per i grandi risultati anche nel tesseramento, a dimostrazione della fiducia di cui gode tra gli ambulanti della Provincia di Frosinone. Ringraziamo Massimo Fabrizi per l’impegno finora svolto rimanendo, per la sua esperienza ed il suo attaccamento, un punto di riferimento per la nostra associazione. In bocca al lupo al nuovo presidente e auguri di buon lavoro da parte di tutto il direttivo nazionale”. Lo comunica Ana-Ugl.

Redazione Digital